Ana Castela e Gustavo Mioto são vistos de mão dadas e fãs acreditam em volta do casal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/04/2024 - 9:02 Para compartilhar:

Ana Castela e Gustavo Mioto podem ter voltado a ser um casal, como especula o público. Há semanas a reaproximação deles tem chamado a atenção e intrigou ainda mais no domingo, 28, quando foram flagrados de mãos dadas, no aniversário de 50 anos do pai do cantor, Marcos Mioto.

+ Ana Castela e Gustavo Mioto registram encontro em meio a boato de reconciliação

Os artistas não publicaram registros da ocasião, nem confirmaram a volta. Contudo, na última semana, Ana compartilhou um encontro com o Gustavo nos bastidores de um show. “Gente, encontrei do nada em Londrina…”, contou ela.

O casal, que já havia terminado a relação em outra oportunidade, reatou pela primeira vez em outubro de 2023. Em janeiro, Ana comunicou: “Oi galera, em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento. O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo que vou falar sobre o assunto, por favor, respeitem esse momento”.

LINDOS| Ana Castela e seu namorado Gustavo Mioto, hoje em São Paulo juntinhos.🥰❤️ pic.twitter.com/cyz9BMrBNT — QG da Ana Castela 𐚁 (@QGdaAnaCastela) April 28, 2024