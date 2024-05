Ana Castela e Gustavo Mioto reatam namoro e se beijam durante show

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/05/2024 - 8:28 Para compartilhar:

O público estava certo! Depois alguns flagras juntos, Ana Castela e Gustavo Mioto confirmaram a volta do namoro. A notícia foi dada por eles em meio a uma apresentação no Ribeirão Rodeo Music, na madrugada desta quarta-feira, 1º, em Ribeirão Preto (SP).

Na ocasião, Ana entrou para fazer uma participação especial com Gustavo, quando o público pediu para os cantores darem um beijo. Eles, então, se beijaram e confirmaram a segunda volta do namoro. “A vida tem dessas. Voltem com o ex de vocês também”, brincou a cantora.

Ao g1, Gustavo falou sobre o assunto: “A gente voltou. A gente está conversando, a gente já está junto já tem uns dias já e a gente está tentando manter as coisas mais entre a gente, assim, pra gente conseguir viver”.

O casal, que já havia terminado a relação em outra oportunidade, reatou pela primeira vez em outubro de 2023. Em janeiro, Ana comunicou o segundo término.

Ana Castela e Gustavo Mioto, vocês são o casal mais lindo do mundo! pic.twitter.com/BYVZfqawzY — tay (@taynaaa_98) May 1, 2024