Ana Castela dispara sobre boatos de affair: ‘Deixa beijar na boca’

A sertaneja Ana Castela, 21 anos, reagiu aos burburinhos sobre sua vida amorosa, que surgiram após ser divulgado que ela vem mantendo uma relação muito próxima com o influenciador Bruno Macedo nas últimas semanas. Na última terça-feira, 11, ela deixou comentário bem humorado em uma publicação nas redes sociais sobre o assunto.

A boiadeira anunciou o término de seu namoro com o também sertanejo Gustavo Mioto em dezembro do ano passado, após viver relacionamento entre idas e vindas. Desde então, ela não era vista com ninguém.

+Ana Castela dá bronca em Matheus após cantor atrapalhar gravação de DVD por bebedeira

+Ana Castela revela ter levado ‘vácuo’ de Mioto no passado, e brinca: ‘Aquele vagabundo’

Os boatos de novo romance começaram depois que uma publicação no Portal LeoDias afirmou que o rapaz havia se tornado “companhia inseparável” da cantora em seus camarins. Ao se deparar com a matéria do portal, ela se manifestou.

“Deixa o povo viver, beijar na boca!”, disparou a cantora, que também acrescentou emoji de riso.

As interações entre a boiadeira e o influenciador nas redes sociais teriam começado no início de janeiro. Os dois chegaram a trocar comentários em uma postagem dele.

“Boa escolha de música”, comentou Ana Castela ao se deparar com uma publicação de Bruno Macedo no TikTok em que ele usa uma de suas canções.

“Só faltou você para gravar comigo”, respondeu ele, com emojis de apaixonado.

Bruno Macedo é formado em Administração e trabalha em empresas relacionadas ao agronegócio. Seu perfil no Instagram é fechado e tem apenas 3 mil seguidores, mas publica constantemente no TikTok.

Na plataforma, o jovem costuma publicar registros de treinos na academia, ostentando músculos definidos, além de frases motivacionais sobre lifestyle.