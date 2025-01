Ana Castela desmente rumores de romance com Túlio Rocha: ‘nada demais’

A cantora Ana Castela usou as redes sociais para comentar os rumores de que estaria em um romance com o modelo Túlio Rocha, conhecido por participar do reality show “De Férias com o Ex: Celebs”. “Mentira galera. Fica em paz. Vejo ele sim, mas nada demais”, disse a artista.

O comentário foi feito em uma postagem de Instagram do Portal Leo Dias. Segundo o post, a cantora teria “virado a página” após terminar o relacionamento com o cantor Gustavo Mioto no começo de dezembro.

Mioto também comentou o término neste final de semana. “Está ficando bem chato não poder usar a rede social mais. Não pode andar no palco, não pode postar cantando nenhuma música mais… Tudo é indireta, está chato já!”, escreveu.