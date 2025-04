Ana Castela curte show do ex, Gustavo Mioto, e acende suspeitas de reconciliação

Ana Castela, 21 anos, foi flagrada curtindo o show do ex-namorado, o cantor Gustavo Mioto, 28, no último domingo, 6, na ExpoLondrina, considerado um dos maiores festivais sertanejos do país. A Boiadeira também tem apresentação agendada para o evento, no próximo sábado, 12.

Em vídeo divulgado por um fã clube do ex-casal, a sertaneja foi registrada cantando, de forma extremamente empolgada, a canção “Fronteira”, que ela gravou em parceria com o artista. As imagens deixaram os fãs alvoroçados, especulando uma uma possível reconciliação entre os dois.

“Só Deus sabe como está o coração dela por dentro”, escreveu um internauta na publicação do vídeo no Instagram. “A felicidade dela estampada. Não tem como negar que ela o ama, só não tem tanta maturidade”, avaliou mais uma. “O amor é lindo, graças a Deus”, opinou uma terceira usuária da plataforma.

Os sertanejos assumiram relacionamento em junho de 2023. O primeiro término aconteceu em setembro de 2023, mas o casal reatou um mês depois.

O segundo término ocorreu em janeiro de 2024, e em maio daquele ano os dois revelaram que estavam juntos novamente.

A terceira vez que os sertanejos terminaram o romance foi em dezembro de 2024.