Ana Castela comemora resultado de rinomodelação; cirurgião plástico esclarece dúvidas sobre o procedimento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2023 - 18:11 Para compartilhar:

A cantora sertaneja Ana Castela pegou os fãs de surpresa ao compartilhar nesta segunda-feira, 13, o resultado de um tratamento estético ao qual se submeteu. Ela passou por uma rinomodelação e agora está de nariz novo.

Habituados a ouvir falar sobre rinoplastia, o nome do procedimento realizado pela cantora pode parecer estranho, rinomodelação, mas é mais simples do que parece. A própria boiadeira contou, através de vídeos nas redes sociais, sobre as alterações que estava fazendo.

“Só vai fazer ele ficar reto, mais nada. Não quero fazer mais nada na minha cara”, disse ela, que ao final, mostrou o resultado e comemorou: “Ficou lindo, maravilhoso, super natural. Do jeitinho que eu queria”, garantiu a sertaneja.

Ouvido pela IstoÉ Gente, o cirurgião plástico Dr. Regis Milani, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esclareceu as dúvidas sobre como se dá e em que consiste a intervenção realizada na cantora.

O que é rinomodelação?

Trata-se de um procedimento estético não cirúrgico que utiliza preenchedores dérmicos, como o ácido hialurônico, para modificar temporariamente a forma do nariz. Ao contrário da rinoplastia, que é uma cirurgia plástica para alterar permanentemente a estrutura nasal, a rinomodelação é uma opção menos invasiva. É geralmente usada para corrigir imperfeições estéticas menores no nariz, como depressões, assimetrias ou irregularidades.

Durante a rinomodelação, o preenchedor é injetado sob a pele para suavizar contornos, realçar certas áreas ou corrigir defeitos estéticos. Os resultados são temporários, variando de seis meses a dois anos, dependendo do tipo de preenchedor utilizado e da resposta individual do paciente.

Quais são as vantagens de uma rinomodelação?

1 – Procedimento não cirúrgico: não requer incisões, cortes ou anestesia geral, tornando o processo menos invasivo;

2 – Recuperação rápida: geralmente, há pouco tempo de recuperação em comparação com a rinoplastia cirúrgica, permitindo que os pacientes retomem suas atividades diárias mais rapidamente;

3 – Resultados imediatos: os resultados são visíveis imediatamente após o procedimento, proporcionando uma mudança estética quase instantânea;

4 – Menos riscos: como a rinomodelação não é uma cirurgia, os riscos associados à anestesia e incisões cirúrgicas são minimizados.

É importante notar que, embora a rinomodelação ofereça benefícios, ela também tem limitações, como a necessidade de retoques periódicos devido à natureza temporária dos preenchedores dérmicos. A escolha entre rinomodelação e rinoplastia dependerá das metas estéticas individuais e das preferências do paciente.

De quanto em quanto tempo serão esses retoques na rinomodelação?

A frequência dos retoques na rinomodelação pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como o tipo de preenchedor utilizado, a resposta individual do corpo e as preferências estéticas do paciente. Em geral, os efeitos da rinomodelação costumam durar de seis meses a dois anos. Algumas pessoas podem optar por retoques quando começam a notar uma redução nos resultados desejados.

É essencial discutir essa questão com o profissional de saúde que está realizando o procedimento, pois eles poderão fornecer orientações mais específicas com base no seu caso individual. A rinomodelação é um procedimento temporário, e os retoques são parte integrante para manter os resultados desejados ao longo do tempo.

Quais são os perigos de uma rinomodelação?

Embora a rinomodelação seja geralmente considerada segura quando realizada por profissionais qualificados, existem alguns riscos e efeitos colaterais potenciais, tais como:

1 – Infecção: existe um pequeno risco de infecção no local da injeção;

2 – Reações alérgicas: algumas pessoas podem ter reações alérgicas aos preenchedores dérmicos;

3 – Irregularidades ou assimetrias: pode haver uma chance de desenvolver irregularidades na forma do nariz, especialmente se o preenchedor não for distribuído uniformemente;





4 – Deslocamento do preenchedor: em alguns casos, o material de preenchimento pode se mover para além da área desejada;

5 – Necrose tecidual: em casos raros, pode ocorrer uma redução no suprimento sanguíneo para uma área específica, levando à morte do tecido (necrose);

6 – Insatisfação estética: os resultados podem não atender às expectativas do paciente, causando insatisfação.

É crucial escolher um profissional experiente e qualificado para realizar a rinomodelação e discutir todos os riscos potenciais antes de decidir pelo procedimento. Como em qualquer procedimento médico, a compreensão dos riscos e a seleção cuidadosa do profissional são fundamentais para garantir a segurança e a satisfação do paciente.

Quais são as vantagens de uma rinoplastia?

A rinoplastia, sendo uma intervenção cirúrgica mais abrangente, oferece várias vantagens, incluindo:

1 – Resultados permanentes: ao contrário da rinomodelação, a rinoplastia proporciona resultados permanentes, uma vez que altera a estrutura física do nariz;

2 – Correção de problemas estruturais: além de melhorias estéticas, a rinoplastia pode corrigir problemas funcionais, como desvio de septo, que em alguns casos afeta a respiração;

3 – Personalização total: permite uma personalização mais abrangente da forma e estrutura nasal, atendendo às preferências individuais do paciente de maneira mais precisa;

4 – Mudanças significativas: é capaz de realizar mudanças mais dramáticas na forma e tamanho do nariz, proporcionando uma transformação mais substancial;

5 – Resultados duradouros: os resultados da rinoplastia são permanentes e não exigem retoques regulares como na rinomodelação.

É crucial discutir as expectativas, riscos e benefícios com um cirurgião plástico qualificado ao considerar a rinoplastia, garantindo uma compreensão completa do procedimento e seus resultados potenciais.

Entre os dois procedimentos, qual o mais seguro?

Em termos de segurança, ambos os procedimentos, rinomodelação e rinoplastia, podem ser seguros quando realizados por profissionais qualificados em ambientes adequados. No entanto, a segurança de cada procedimento depende de vários fatores, incluindo a saúde do paciente, a habilidade do profissional e as condições em que o procedimento é realizado.





A rinomodelação, por ser não cirúrgica, geralmente apresenta menos riscos imediatos, mas pode ter complicações específicas, como infecção ou reações alérgicas aos preenchedores.

A rinoplastia é uma cirurgia mais invasiva e que oferece resultados permanentes, porém envolve os riscos inerentes à cirurgia, como infecção, sangramento, e a necessidade de anestesia.

A escolha entre os dois procedimentos dependerá das metas do paciente, das condições anatômicas do nariz e das preferências pessoais. Discutir os riscos e benefícios com um cirurgião plástico qualificado é crucial para tomar uma decisão informada e segura.

*O cirurgião plástico Dr. Regis Milani é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e atua há 20 anos na área de estética em hospitais afiliados da UNIFESP-EPM, ajudando no treinamento e na formação de médicos residentes em Cirurgia Plástica. CRM 91496 | RQE 2786

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias