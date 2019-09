Ana Carolina tieta Susana Vieira em shopping de São Paulo

São Paulo – A cantora Ana Carolina e a atriz Susana Vieira se encontraram em um shopping de São Paulo, na noite desta terça-feira. Susana participava de um evento em um salão de beleza do local e foi surpreendida pela presença da cantora, que se apresentaria no teatro do shopping. As duas aproveitaram o encontro para conversar bastante e tiraram várias selfies.

Galeria de Fotos



Ana Carolina e Susana Vieira se encontram em shopping de São Paulo



Ag. News





Ana Carolina e Susana Vieira se encontram em shopping de São Paulo



Ag. News





Ana Carolina e Susana Vieira se encontram em shopping de São Paulo



Ag. News





Ana Carolina e Susana Vieira se encontram em shopping de São Paulo



Ag. News





Ana Carolina e Susana Vieira se encontram em shopping de São Paulo



Ag. News





Ana Carolina e Susana Vieira se encontram em shopping de São Paulo



Ag. News