Amybeth Mcnulty estará em nova temporada de ‘Stranger Things’

A atriz Amybeth Mcnulty, protagonista de Anne With an E, terá um papel na nova temporada de Stranger Things. Ainda não há data de estreia dos episódios inéditos. O anúncio foi feito pela Netflix nesta quarta-feira, 9. “Só uma pequena novidade para contar para vocês: Amybeth McNulty entrou para o elenco de Stranger Things”, diz o comunicado do serviço de streaming. No vídeo, Amybeth aparece e comemora: “oi! Estou muito feliz em poder interpretar Vickie. Estou muito feliz em me juntar a Hawkins. Vejo vocês no mundo invertido”, diz. Na série, ela será uma integrante da banda do colégio. Outros três atores foram confirmados: Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Dien.

