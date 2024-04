Amstel e Electrolux se unem em collab inédita e criam cervejeira exclusiva

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/04/2024 - 16:50 Para compartilhar:

União de sucesso! A Amstel, cerveja que pertencente ao Grupo Heineken, em collab inédita com a Electrolux, marca de eletrodomésticos, criaram uma cervejeira que conta com design e tecnologia, a I AM Electrolux. A parceria entre as marcas leva inovação, praticidade e autenticidade para dentro da casa de um público selecionado, por meio de uma Cervejeira Electrolux MultiDrinks (BCG96 Vertical) personalizada com o visual de Amstel.

A Electrolux conta com um portfólio de produtos desenvolvidos com tecnologias exclusivas, que ajudam no preparo e preservação dos alimentos, evitando desperdícios, além de funções exclusivas que cuidam das suas roupas para que elas durem mais tempo e apresenta uma cervejeira feita para os apreciadores de bons encontros e proporciona uma experiência de Casa Bem Vivida.

Já a Amstel, marca que está trabalhando em suas campanhas o conceito de I AMSTEL – O Sabor Incomparável de Sermos Nós Mesmos. O tema da campanha reflete os pilares fundamentais da cervejaria holandesa, destacando a autenticidade e a liberdade para curtir experiências únicas ao lado de quem você ama e promovendo o sabor incomparável de ser quem você quiser ser.

A collab tem o objetivo de reforçar que as duas marcas compartilham o espírito de conexão e leveza, proporcionando momentos autênticos de entretenimento e lazer entre amigos e familiares com a cerveja na temperatura ideal.

A cervejeira exclusiva preserva o líquido com frescor, mantendo a temperatura perfeita sem congelar e ainda armazena outras bebidas como água, sucos e refrigerantes e apresenta um design diferenciado, estampando a logo da marca e parte de sua identidade visual.

O produto não estará à venda, mas algumas unidades serão disponibilizadas para parceiros das marcas e formadores de opinião.

Veja abaixo a foto da cervejeira