Amostra da NASA indica que asteroide pode ter origem em local com água, dizem especialistas

Agora, de volta à Terra, a amostra do asteroide Bennu já forneceu descobertas surpreendentes sobre o início do sistema solar e de onde o asteroide pode ter vindo.

Após uma jornada de sete anos até o asteroide Bennu e de volta, a sonda espacial OSIRIS-REx da NASA deixou sua amostra de rochas e terra coletadas do asteroide primitivo no ano passado no deserto de Utah, nos Estados Unidos.

Demorou um pouco para remover cuidadosamente a tampa do recipiente de amostra, mas mesmo os primeiros pedaços do asteroide da tampa eram ricos em carbono, um elemento essencial para toda a vida na Terra.

Cientistas da Equipe de Análise de Amostras OSIRIS-REx da NASA publicaram suas primeiras descobertas sobre a amostra de Bennu.

Eles dizem que encontraram compostos orgânicos. A amostra também continha a descoberta surpreendente de fosfato de magnésio e sódio, que a equipe de imagens da espaçonave não conseguiu ver através dos dados espectrais do asteroide.

A OSIRIS-REx passou vários anos mapeando o asteroide antes da manobra de aproximação para coletar a amostra.

O professor de astronomia e física da Universidade da Flórida Central, Humberto Campins, serviu na equipe científica da OSIRIS-REX durante a missão OSIRIS-REx e disse que a equipe esperava encontrar minerais hidratados ou minerais que reagissem com água.

“Mas os fosfatos de magnésio e sódio são o resultado de um processo de hidratação. Indicativo de um fluido muito complexo, reações químicas no pai de Bennu”, disse Campins, que não estava envolvido no novo estudo.

As descobertas indicaram que o mundo original de Bennu possivelmente continha água.

“A presença e o estado dos fosfatos, juntamente com outros elementos e compostos em Bennu, sugerem um passado aquoso para o asteroide”, disse Dante Lauretta, coautor principal do artigo e pesquisador principal da OSIRIS-REx na Universidade do Arizona, Tucson. “Bennu potencialmente poderia ter sido parte de um mundo mais úmido. Embora, essa hipótese requeira mais investigação.”

Apenas o começo das surpresas de Bennu

As últimas descobertas são mais uma prova de que a equipe OSRIS-REx escolheu o asteroide certo para trazer um pedaço de volta à Terra. De acordo com a NASA, a equipe de análise de amostras encontra algo novo a cada semana.

As descobertas de Bennu em breve serão uma iniciativa científica global. Dezenas de laboratórios nos EUA e no mundo todo estão prontos para receber partes das amostras de Bennu do Centro Espacial Johnson da NASA.