Amos Genish, ex-Telefônica, assume presidência da V.tal

A empresa de redes de fibra ótica V.tal anunciou nesta segunda-feira que terá o executivo Amos Genish (ex-presidente de Telefônica e Telecom Italia) será o presidente executivo da companhia na fase inicial do negócio – quando haverá a consolidação do modelo de atuação e definição de estratégias da empresa. Genish é sócio sênior do BTG Pactual desde 2019 e presidente do conselho de administração da V.tal – cargo em que permanecerá.

A V.tal foi criada a partir do processo de separação estrutural dos ativos de fibra ótica da Oi e transferência do controle para a GlobeNet e os fundos de investimento do BTG Pactual, que assumem a responsabilidade pela gestão. A transação foi concluída semana passada.





A Oi passa a ser um acionista relevante, além de maior cliente das redes de fibra ótica da V.tal. Como acionista, a tele não terá participação na gestão direta da companhia. E como cliente, contará com as mesmas condições comerciais dos demais clientes, segundo comunicado emitido pela V.tal.

O modelo de negócio da V.tal consiste no compartilhamento da sua rede neutra para operadoras e provedores de internet, de todos os tamanhos e regiões, que não precisam investir na construção, manutenção e evolução da sua própria infraestrutura. Eles podem se concentrar no atendimento ao cliente e na oferta de serviços, além de expandirem rapidamente para mais cidades e regiões do que aquelas onde já atuam. É um modelo também que favorece a entrada de novos players no mercado, aumentando a competição e oferecendo mais opções para os consumidores.

Diretoria

Genish é um dos maiores conhecedores do setor de telecomunicações mundo afora. Ele vinha atuando como líder de varejo digital do BTG Pactual. Antes disso, cofundou e atuou como CEO da empresa brasileira de telecomunicações GVT entre 1999 e 2015, que foi vendida para a Telefónica em 2014 por mais de US$ 9 bilhões.

Após esta transação, Genish foi nomeado CEO da Telefónica Brasil até o final de 2016. De 2017 até o final de 2018, atuou como CEO Global da Telecom Itália e, também entre 2017 a 2019, esteve no Conselho de Administração da Holding do Itaú Unibanco S.A.

A diretoria executiva da V.tal será composta por 11 áreas, lideradas pelos executivos: Pedro Arakawa (Negócios de Infraestrutura para Varejo), Bento Louro (Negócios de Wholesale), José Cláudio Gonçalves “Naval” (Novos Negócios & Inovação), Marcelo Souza (Operações), Cícero Olivieri (Engenharia), Sandro Simas (Tecnologia), José Miguel Vilela (Finanças), Eduardo Silveira (Estratégia), Marcelo Del Vigna (Jurídico), Maria Cláudia Cunha (Governança, Risco e Compliance) e Anna Karla Ribeiro (Pessoas & Cultura), todas se reportando ao CEO.

A V.tal emprega mais de 3 mil colaboradores diretos em todo o Brasil e tem sede em São Paulo, no bairro da Vila Olímpia. A empresa também possui escritório no Rio de Janeiro e tem planos de expansão para ter bases em outras capitais do país.