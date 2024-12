Amorim vence 1ª na Premier League; Chelsea se mantém etre os líderes

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/12/2024 - 13:30 Para compartilhar:

O Manchester United goleou o Everton por 4 a 0 neste domingo, na primeira vitória da equipe no Campeonato Inglês desde a chegada do técnico português Rúben Amorim, enquanto o Chelsea agravou a crise do Aston Villa para se firmar no Top 4.

Três dias depois da apertada vitória sobre o Bodo/Glimt (3 a 2) na Lita Europa, Amorim voltou a vencer em Old Trafford, desta vez pela Premier League, uma semana depois de uma estreia pouco inspirada com um empate em 1 a 1 com o Ipswich.

A vitória do United veio com dois gols de Marcus Rashford (34′ e 46′) e dois de Joshua Zirkzee (41′ e 64′), enquanto o capitão Bruno Fernandes e o atacante Amad Diallo terminaram a rodada com duas assistências cada um

A goleada deixa os ‘Red Devils’ na nona posição com 19 pontos, cada vez mais próximo do Top 4.

Já o Chelsea subiu para terceiro (25 pontos), depois de vencer o Aston Villa por 3 a 0.

Nicolas Jackson (7′) e Enzo Fernández (36′) encaminharam a vitória dos ‘Blues’ antes do intervalo e o jovem Cole Palmer fechou o placar na reta final do segundo tempo (83′).

O Villa chega agora a oito jogos consecutivos sem vencer entre todas as competições (cinco derrotas e três empates) e cai para a 12ª posição.

No outro jogo já encerrado deste domingo, Tottenham (7º) e Fulham (10º) empataram em 1 a 1 no estádio dos ‘Spurs’.

O grande jogo do fim de semana é entre o líder Liverpool (31 pontos) e o Manchester City (5º, 23 pontos), atual campeão em crise, em duelo que pode complicar ainda mais os ‘Citizens’ na luta pelo título.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

Brighton – Southampton 1 – 1

– Sábado:

Brentford – Leicester 4 – 1

Crystal Palace – Newcastle 1 – 1

Wolverhampton – Bournemouth 2 – 4

Nottingham – Ipswich Town 1 – 0

West Ham – Arsenal 2 – 5

– Domingo:

Chelsea – Aston Villa 3 – 0

Tottenham – Fulham 1 – 1

Manchester United – Everton 4 – 0

(13h00) Liverpool – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 31 12 10 1 1 24 8 16

2. Arsenal 25 13 7 4 2 26 14 12

. Chelsea 25 13 7 4 2 26 14 12

4. Brighton 23 13 6 5 2 22 17 5

. Manchester City 23 12 7 2 3 22 17 5

6. Nottingham 22 13 6 4 3 16 13 3

7. Tottenham 20 13 6 2 5 28 14 14

8. Brentford 20 13 6 2 5 26 23 3

9. Manchester United 19 13 5 4 4 17 13 4

10. Fulham 19 13 5 4 4 18 18 0

11. Newcastle 19 13 5 4 4 14 14 0

12. Aston Villa 19 13 5 4 4 19 22 -3

13. Bournemouth 18 13 5 3 5 20 19 1

14. West Ham 15 13 4 3 6 17 24 -7

15. Everton 11 13 2 5 6 10 21 -11

16. Leicester 10 13 2 4 7 16 27 -11

17. Crystal Palace 9 13 1 6 6 11 18 -7

18. Wolverhampton 9 13 2 3 8 22 32 -10

19. Ipswich Town 9 13 1 6 6 13 24 -11

20. Southampton 5 13 1 2 10 10 25 -15

