Amorim tem nova conversa com Vaticano sobre guerra na Ucrânia

(ANSA) – BRASÍLIA, 06 LUG – O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, teve uma nova conversa com o enviado do papa Francisco à Rússia, cardeal Matteo Zuppi, para discutir sobre os esforços para a paz na guerra na Ucrânia.

O ex-chanceler brasileiro ligou para o Vaticano no contexto do plano de paz no território ucraniano impulsado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Francisco, segundo divulgado pela “GloboNews” nesta quinta-feira (6).

Fontes do Palácio do Planalto afirmaram que o “Brasil e Vaticano têm coincidência de visões” sobre a guerra iniciada com a invasão da Rússia em fevereiro de 2022.

Segundo a emissora, citando interlocutores, as duas partes “devem manter uma ponte de diálogo dividindo estratégias em busca da paz na região”.

Recentemente, Zuppi concluiu uma visita a Moscou, onde tentou “identificar iniciativas humanitárias” para abrir “caminhos para a conquista da paz”. O papa Francisco e Lula também discutiram sobre o conflito no mês passado no Vaticano, durante visita do petista à Itália. (ANSA).

