Amorim se reúne com chanceler de Maduro na Venezuela

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 27 JUL (ANSA) – O assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assuntos internacionais, Celso Amorim, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, às vésperas das eleições no país latino-americano.

Em publicação nas redes sociais, o chanceler disse que o encontro foi “cordial” e serviu para “discutir a importância” do processo eleitoral e da “atmosfera pacífica que se respira na Venezuela”.

Gil ainda chamou de “impecável” a organização do pleito presidencial e definiu o poder eleitoral venezuelano como “um dos mais transparentes e seguros do mundo”. “Aproveitamos a ocasião para discutir os grandes desafios ligados à transmissão de informações verdadeiras, com base no absoluto respeito à legislação venezuelana”, acrescentou.

Após o presidente Nicolás Maduro ter evocado um “banho de sangue” e uma “guerra civil fratricida” em caso de vitória da oposição, e depois das críticas ao sistema de votação brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cancelou sua missão de observação na Venezuela.

Gil também recebeu o ex-presidente de Honduras Manuel Zelaya, que está em Caracas para “acompanhar o processo eleitoral, que confirmará mais uma vez que a Venezuela tem um dos sistemas mais avançados do mundo”. (ANSA).