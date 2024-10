Amorim se posiciona contra entrada da Venezuela no Brics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 22 OTT – O ex-chanceler e assessor internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Celso Amorim, declarou ser contrário à inclusão da Venezuela no Brics, grupo que se reúne a partir desta terça-feira (22) em Kazan, na Rússia.

“Eu não defendo a entrada da Venezuela. Acho que tem que ir devagar. Não adianta encher [o Brics] de países, senão daqui a pouco cria-se um novo G77”, afirmou Amorim, em referência ao grupo de países em desenvolvimento, em entrevista à CNN Brasil.

“A entrada de novos países precisa ser muito bem estudada. É preciso países que possam contribuir e ter uma concepção estratégica. O mundo vive dias de guerras com potencial de escalarem para conflitos globais. O critério de admissão é mais importante do que o país em si”, ponderou o diplomata.

O presidente Lula vem adotando ultimamente uma postura mais crítica em relação à Venezuela e não reconheceu a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, cobrando a apresentação das atas eleitorais por parte de Caracas.

Devido à queda no banheiro sofrida no último fim de semana, Lula será representado na cúpula do Brics em Kazan pelo chanceler Mauro Vieira. (ANSA).