‘Amor Estranho Amor’, filme polêmico de Xuxa, irá passar na TV pela primeira vez

Será exibido pela primeira vez na TV na madrugada da próxima sexta-feira (12), à 00h30 no Canal Brasil, o polêmico filme de Xuxa – “Amor Estranho Amor”.

Lançado em 1982, a obra cinematográfica teve sua reprodução proibida anos depois. Com 18 anos, a loira protagonizou uma prostituta que se envolvia com um menino de 12. Na época, isso causou muita polêmica para a artista, sendo até chamada de pedofilia.

Veja também:

BBB21: Após assumir bissexualidade, Lucas Penteado desiste do reality show

Travesti que virou meme em reportagem morre vítima do novo coronavírus

Em recente entrevista ao Otalab do UOL, a apresentadora falou sobre o filme e incentivou que as pessoas o assistam. “Quem não viu, veja o filme. É um filme muito legal. Aquilo lá é uma ficção, não é a minha biografia. E no mundo que a gente está vivendo, as pessoas querem me atingir falando sobre o filme, e não me atinge, porque aquilo lá é uma ficção. Não gosta de mim, não tem problema. Querem me chamar de garota de programa, querem me chamar de pedófila por um filme que eu fiz quando tinha 18 anos, chamem. Aliás, gostaria que todo mundo visse o filme, é muito bom”, disse Xuxa.

Veja também