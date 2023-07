Amor do Kentucky pelo bourbon se torna ressaca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 7:15 Compartilhe

Durante décadas, produtores de uísque e bourbon do Kentucky, nos EUA, foram amados em suas comunidades. Agora, porém, a crescente popularidade da indústria em todo o mundo alimenta conflitos.

No Kentucky, onde 95% do bourbon do mundo é fabricado, os condados estão se revoltando depois que parlamentares votaram para eliminar gradualmente um imposto sobre barris dos quais eles dependiam para financiar escolas, estradas e serviços públicos.

“Já fomos seus maiores defensores e eles nos jogaram debaixo do ônibus”, disse Jerry Summers, ex-executivo da Jim Beam e juiz executivo do Condado de Bullitt – uma espécie de prefeito.

O Condado de Bullitt depende de um imposto anual sobre barris de uísque envelhecido, que rendeu ao cofres públicos US$ 3,8 milhões em 2021, disse Summers. Esse dinheiro também financia bombeiros em tempo integral para as fábricas.

Pela lei aprovada, os novos armazéns de uísque estão isentos de impostos e os antigos vão parar de recolher tributos em 2043. “Você tem comunidades que ajudaram a construir essa indústria. Sei que existem alguns sentimentos ruins agora”, disse Andy Beshear, governador do Kentucky. Segundo o presidente da Associação de Destiladores do Kentucky, Eric Gregory, a produção de uísque ainda é a indústria mais tributada do Kentucky, pagando US$ 286 milhões por ano.

Fred Minnick, que escreveu livros sobre bourbon e julga competições mundiais de uísque, disse que é um momento interessante para a indústria, pois o produto nunca foi tão popular. “Será fascinante ver se o bourbon continua sendo um herói (do Kentucky)”, disse.

