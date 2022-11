‘Amor à liberdade’, diz Regina Duarte sobre manifestações antidemocráticas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2022 - 11:21 Compartilhe

Regina Duarte, de 75 anos de idade, ex-secretária especial de Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), compartilhou em suas redes sociais imagens dela em um ato a favor da intervenção militar ocorrido em frente ao Quartel da 3° Região, em São Paulo (SP), que aconteceu no último sábado (5).

Na legenda, a atriz escreveu que a manifestação é “um exemplo lindo de amor à liberdade”.

Em um vídeo publicado por Duarte, os manifestantes pedem: “Forças Armadas, salvem o Brasil”, e uma faixa exibe os dizeres: “Forças Armadas – Autorizamos”.

Manifestações de bolsonaristas

