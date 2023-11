‘Amizade colorida’, diz Andressa Urach sobre relação com ex-marido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2023 - 5:27 Para compartilhar:

Juntos novamente? Nessa terça-feira, 21, Andressa Urach confirmou que está vivendo uma “amizade colorida” com o ex, Thiago Lopes.

A modelo de conteúdo adulto pegou fãs de surpresa ao compartilhar um vídeo do oficial de Justiça em uma piscina com Leon, filho do casal, com a legenda “Amores da minha vida”. Mais tarde, ela respondeu fãs que a questionaram acerca de seu relacionamento com Thiago.

“Eu o amo muito. Falo isso sempre para ele, que ele é o amor da minha vida. Sou completamente apaixonada por ele desde o dia em que o conheci. Foi amor à primeira vista”, declarou, respondendo a um seguidor que disse acreditar que ela ainda ama Tiago.

Em outro story, Urach confirmou a reaproximação: “O que estamos vivendo, nesse momento, sim, é uma amizade colorida. E sem cobranças. É uma amizade colorida, e bem colorida. E eu gosto muito.”

O casal vinha passando por uma sequência de polêmicas públicas desde novembro de 2022, quando anunciou a separação. O oficial de Justiça chegou a acusar Andressa de ser traficante, pontuou que ela deveria “estar internada” e obteve a guarda unilateral de Leon, de 1 ano e 9 meses.

No entanto, as ofensas não foram suficientes para mantê-los longe, já que a modelo já havia se declarado ao ex recentemente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias