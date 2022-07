Amistoso Internacional, Série B, Copa América Feminina… Onde assistir aos eventos esportivos desta sexta Dia será movimentado pela partida entre Chelsea e Udinese na Europa







A sexta-feira será marcada por duas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Fora do país, o jogo entre Udinese e Chelsea movimenta o dia. Na Inglaterra, a temporada já se inicia com uma partida da segunda divisão, enquanto na América do Sul, Argentina e Paraguai se enfrentam pela disputa do terceiro lugar da Copa América Feminina. Veja onde assistir aos eventos:

Campeonato Brasileiro – Série B

19h – Bahia x Náutico

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Tombense x Sampaio Correa

Onde assistir: SporTV e Premiere

Amistoso Internacional

16h – Udinese x Chelsea

Onde assistir: ESPN

Championship

16h – Huddersfield x Burnley

Onde assistir: ESPN 2

MLB

20h – Milwaukee Brewers x Boston Red Sox

Onde assistir: ESPN 2

Liga Nacional de Futevôlei

14h – Internacional x São Paulo

Onde assistir: SporTV 2

15h – Vitória x Ponte Preta

Onde assistir: SporTV 2

16h – Fluminense x Botafogo

Onde assistir: SporTV

17h – Paraná x Vasco

Onde assistir: SporTV

Copa América Feminina – Disputa do 3° lugar

21h – Argentina x Paraguai

Onde assistir: SporTV 2

