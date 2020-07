Amistoso Inglaterra-País de Gales em outubro em Wembley não terá público

A Inglaterra vai jogar com portões fechados contra a seleção de País de Gales em um amistoso no dia 8 de outubro em Wembley, que logo em seguida vai receber duas partidas da Liga das Nações, anunciaram nesta quinta-feira as duas federações.

Será a primeira partida internacional jogada em Wembley desde o início da pandemia de COVID-19. A previsão era de que o estádio recebesse no dia 12 de julho a final da Eurocopa-2020, adiada para 2021.

A Inglaterra deve começar sua campanha na Liga das Nações em setembro na Islândia (no dia 5) e na Dinamarca (no dia 8).

O time galês de Ryan Giggs viaja para enfrentar a Irlanda, três dias após o amistoso, no grupo que também inclui a Finlândia e a Bulgária.

No último confronto entre as duas equipes britânicas, na fase de grupos da Euro-2016 na França, Daniel Sturridge deu à Inglaterra a vitória (2-1) no último minuto da partida.

