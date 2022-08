Amistoso entre Atlético de Madrid e Juventus em Israel é suspenso por escalada de violência em Gaza

AFP 06/08/2022 - 11:44 Compartilhe

O amistoso marcado para domingo em Israel entre Atlético de Madrid e Juventus foi suspenso neste sábado devido à escalada de violência na região de Gaza nas últimas horas.

“Devido à atual situação de segurança, o Comtec Group (promotor do evento), a Juventus e o Atlético de Madrid anunciam que o amistoso entre ambas as equipes que ia acontecer em Israel neste domingo, 7 de agosto, no Bloomfield Stadium de Tel Aviv, foi cancelado”, informou o clube espanhol.

Israel continuou atacando neste sábado a Faixa de Gaza, onde a Jihad Islâmica respondeu disparando foguetes, na mais grave escalada de violência no enclave palestino desde a guerra de maio do ano passado.

O exército israelense declarou que espera que sua operação na região dure “uma semana”.

