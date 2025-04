Amin Khader faz alerta após ser internado em CTI: ‘Quase infartei’

O humorista e repórter de TV Amin Khader, 69 anos, contou a seus seguidores no Instagram que está internado desde a última terça-feira, 1, após passar mal. Ele foi levado ao CTI cardiológico do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, área nobre da zona oeste do Rio de Janeiro, onde já foi submetido a um cateterismo.

Em vídeo postado nesta quarta-feira, 2, o jornalista fez um alerta sobre a importância de cuidar da saúde. Ele lembrou que mesmo não sendo sedentário e que costuma sempre dar uma corridinha na praia, sofreu um problema cardíaco.

“Mesmo não sendo sedentário, fazendo aquela corridinha todo dia na praia, eu fiz um cateterismo, tive que colocar quatro stents. Noventa e cinco por cento das veias estavam entupidas. Quase infartei. Estou aqui no CTI cardiológico do hospital Unimed, da Barra da Tijuca. Fica o alerta”, disse ele no vídeo.

O cateterismo cardíaco é um procedimento pouco invasivo que examina e desobstrui artérias do coração.