Amigos tatuam frase de Crespo após fim de jejum do São Paulo no Paulista, e dizem esperar por Copa do Brasil Apesar da ansiedade por uma outra taça, trio julga ser muito cedo ainda para planejar uma nova tatuagem

Três amigos moradores de Bauru, interior de São Paulo, tatuaram frase “donde no llegan las pernas va a llegar el corazón” (aonde não chegam as pernas, vai chegar o coração), dita por Hernán Crespo, treinador do Tricolor, para marcar o fim do jejum da equipe no Paulistão, após o título dessa temporada diante do São Paulo. A frase, inclusive, foi pintada no vestiário do Morumbi.

Os amigos Fábio Fiorini, Luan Prudente e Fernando Teles explicaram de onde saiu a ideia da tatuagem.

– Quando o Crespo foi apresentado e falou a frase “donde no llegan las pernas va a llegar el corazón”, eu já pensei: “Se ele tirar a gente da fila, vou tatuar”. Acho que nós três tínhamos a ideia na cabeça e, em um dos jogos que assistimos, comentamos sobre isso e abraçamos a ideia da tatuagem – disse Fernando, ao ‘ge.globo’.

Amigos fizeram o mesmo desenho (Foto: Arquivo pessoal)

– Os desenhos dos dedos apontados para o céu, são a forma que o Luan comemora os gols dele e os dois “hang loose’s” é como o Luciano comemora seus gols. Então, quisemos colocar a forma como eles comemoram, ao invés do nome, pois o jogador sai, mas o jeito da comemoração fica. Por isso, optamos por colocar as formas de comemoração, ao invés do nome – explicou Fábio.

O terceiro amigo, Luan Prudente, afirmou que é cedo para pensar em uma nova tatuagem, mas cita outras duas competições que poderiam render uma tatoo: a Libertadores e a Copa do Brasil, que nunca foi vencida pelo Tricolor.

– A gente assiste aos jogos e vamos conversando, conforme for passando as fases, vamos alinhando as tatuagens. Estamos querendo esperar uma classificação na Copa do Brasil, mais adiante, ou a Libertadores quando estiver mais próximo da final – disse Luan Prudente.

