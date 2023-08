Amigos: maior turnê sertaneja de todos os tempos chega a Curitiba

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2023 - 17:50 Compartilhe

Está chegando o tão sonhado dia de reencontrarmos os Amigos.

Neste sábado, 12 de agosto, milhares de pessoas irão à Ligga Arena para matar a saudade de um encontro que vivemos há mais de vinte anos, com Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano apresentando a maior turnê sertaneja de todos os tempos – Amigos.

Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$ 150. Na capital paranaense, a produção e realização são da Peeb, Live Talentos, Talismã Music e RW7 Production & Entertainment.

Os ingressos estão à venda no site Guichê Live (www.guichelive.com.br/) e na bilheteria oficial, localizada no Hard Rock Café Curitiba, no Batel. Clientes cartão ELO podem parcelar os ingressos em até 4x sem juros.

HORÁRIOS*:

Abertura dos portões: 17h

Início do show: 21h

Previsão de término: 00h

*Os horários podem sofrer alterações sem aviso prévio

