Amigos lamentam a morte de Emiliano Queiroz, aos 88 anos, no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 14:14 Para compartilhar:

Amigos lamentaram a morte de Emiliano Queiroz, aos 88 anos, vítima de uma parada cardíaca, nesta sexta-feira, 4, após 10 dias internado em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro.

O ator e produtor cultural Eduardo Barata deu a notícia da partida do amigo através das redes sociais.

+Leia mais em:

Ator Emiliano Queiroz morre aos 88 anos no Rio de Janeiro

“Seu Emiliano, aqui na Terra, já era um ser de muita luz, agora, no plano espiritual, tenho certeza que ele continuará a iluminar e transmitir talento, bondade e sabedoria. Te amo, Seu Emiliano”, escreveu ele ao publicar vários registros do ator em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, colegas de profissão lamentaram a morte do artista.

“Tão querido e talentoso!”, disse Rosane Gofman. “RIP Emiliano! Que notícia triste”, escreveu Antonio Grassi. “Ahhhhh meu Deus”, surpreendeu-se Emilio Orciollo Netto, que pode ser visto atualmente ao lado de Emiliano Queiroz na reprise de “Alma Gêmea” (2005, TV Globo), onde faziam papel de sobrinho e tio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo de Souza Barata (@edusbarata)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emiliano Queiroz (@emilianoqueiroz.ator)