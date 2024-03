Amigos de Daniel Alves pagaram fiança de R$ 5,4 milhões para ele deixar prisão, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/03/2024 - 10:13 Para compartilhar:

Um grupo de amigos, em que um jogador em atividade pode estar envolvido, pagou a fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) para que Daniel Alves deixasse a prisão, segundo o jornal catalão “La Vanguardia”. O brasileiro foi solto em liberdade provisória após cumprir uma das exigências da Justiça espanhola.

Daniel Alves saiu da prisão na segunda-feira, 25, após ficar 14 meses detido preventivamente. De acordo com o canal mexicano “TUDN”, o atacante holandês Memphis Depay, do Atlético de Madrid, integra o grupo que ajudou a arrecadar o dinheiro para o ex-jogador de futebol. Ao “ge”, o advogado de Depay negou a informação e a classificou como “fake news”.

O brasileiro possui uma fortuna avaliada em 55 milhões de euros (cerca de R$ 296 milhões), mas ele está impedido de movimentar esse valor por conta de uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa, Dinorah Santana, e pela condenação por estupro pelo Tribunal de Barcelona, na Espanha.

Por isso, Daniel precisou recorrer a outros meios para conseguir o valor da fiança. De acordo com o jornal “La Vanguardia”, a defesa do brasileiro arrecadou o valor por meio de empréstimos não bancários (o grupo de amigos) e a advogada Inés Guardiola usou como garantia os 6,8 milhões de euros (cerca de R$ 36,6 milhões) que o ex-jogador tem a receber do Fisco espanhol, devido a uma ação movida por discordar da tributação dos valores cobrados pelos serviços de intermediação do agente Joaquín Macanás durante a renovação de contrato com o Barcelona entre 2013 e 2014.

Ainda segundo o jornal, o dinheiro que foi depositado por Daniel Alves não provém do valor que ele tem a receber da Fazenda. Também não teria vindo de nenhum banco.

No primeiro momento, levantou-se a hipótese de que o pai de Neymar Jr, Neymar da Silva Santos, iria emprestar o valor da fiança. Mas o empresário negou a informação.

