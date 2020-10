Amigos, colegas e admiradores lamentam a morte de Zuza Homem de Mello

Mais importante pesquisador de música do País, Zuza Homem de Mello morreu neste domingo, 4, aos 87 anos, em sua casa, em São Paulo, enquanto dormia. Escritor, jornalista, contrabaixista e técnico de som, Zuza deixa uma obra que elevou a percepção da música brasileira no exterior e tornou possível a compreensão do jazz no Brasil.

Ele havia finalizado na última terça-feira, 29, uma biografia sobre João Gilberto. Zuza tinha uma frase que levava para a vida: “Ensinar as pessoas a aprender a ouvir.”

Amigos, colegas e artistas se manistestaram nas redes sociais, em uma última homenagem a Zuza Homem de Mello.

