Amigos afirmam que Madonna poderá demorar meses para se recuperar totalmente

Madonna, que recebeu alta da UTI e já está em casa, parece não estar totalmente recuperada. De acordo com o ‘Daily Mail’, amigos próximos da cantora temem que a artista demore meses para se recuperar totalmente do trauma.

“Madonna está se sentindo melhor, mas em meio ao medo de uma sepse, seus amigos dizem que pode levar meses para ela se recuperar”, disse Katie Hind, do Daily Mail.

Mesmo estando em casa após a alta, Madonna segue necessitando de cuidados. Segundo o portal TMZ, a cantora está vomitando sem parar desde que deixou o hospital e não consegue sair da cama.

Além da recuperação, Madonna também não deve iniciar nem tão cedo sua nova turnê, nomeada como ‘Four Decades, The Celebration Tour’. O evento começaria no próximo dia 15, em Vancouver, no Canadá, e seguiria por outros países como Estados Unidos, México, Inglaterra, Portugal e França, entre outros.

