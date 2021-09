Amigo diz que Rita Lee está ‘lúcida e trabalhando’ com música e exposição

Rita Lee está fazendo tratamento de um câncer no pulmão, mas não deixou de trabalhar. A cantora ajudou a preparar uma exposição feita em homenagem à ela mesma e também compôs uma música nova.

+ Bruna Marquezine mostra look criativo para jantar em Paris e deixa parte dos seios à mostra

+ Grazi Massafera publica foto com gato e recebe elogios: ‘Lindezas’

+ CPI avalia que caso Prevent pode chegar ao governo por ligações com gabinete paralelo

“Rita está lúcida e trabalhando. Ela está em tratamento e reagindo bem. Revendo toda a sua obra, me coloco de quatro a essa poetisa. A quem respeito muito. Nesse encontro, aos meus 70 anos, ela me dá energia e me faz mais criativo”, contou o cenógrafo Chico Spinosa, amigo da cantora que também participa da exposição.

Rita contou que é acumuladora e por isso tinha muitos materiais para a exposição. “Sou dessas acumuladoras que não jogam fora nem papel de embrulho e barbante. Vou adorar abrir meu baú e dividir as histórias que as traquitanas contam com quem for visitar”.

A nova música de Rita Lee chama “Change”, tem letra em francês e promete um ritmo dançante. Ela compôs com o produtor Gui Boratto.

Veja também