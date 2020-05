Amigo de Zeca Pagodinho morre vítima do novo coronavírus: “Pessoa do bem”

View this post on Instagram

Hoje, infelizmente, é um dia de tristeza para o Zeca Pagodinho e pra muita gente ligada ao samba. Faleceu, vítima de Covid-19, o Vadinho, taxista de todos e de todas as horas. Para ele, não tinha tempo ruim, sempre de bom humor e com um sorriso no rosto! Ele fazia parte da categoria “pessoa do bem“. Era um grande amigo do Zeca e de muitas outras pessoas, e estava sempre pronto para atender, ajudar e trabalhar. Nossos sentimentos para a família do Vadinho e para tantas outras famílias que estão perdendo entes queridos para essa trágica pandemia. E reforçamos o pedido para que todos se protejam, fiquem em casa e usem máscara se for necessário sair! Vamos nos cuidar e cuidar de todos a nosso redor!