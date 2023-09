Amigo de Neymar se manifesta sobre paternidade de filha de MC Loma: ‘Tentando entender’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 21:45 Compartilhe

Amigo de Neymar Jr., Gil Cebola se manifestou, na manhã desta sexta-feira (1º), sobre os comentários de uma seguidora de que ele seria pai de Melanie, filha de MC Loma, que está perto de completar seu primeiro ano de vida.

O influenciador negou a paternidade e disse não conhecer a cantora. O comentário aconteceu após uma internauta mandar uma mensagem no direct do Instagram.

“Sigo ainda tentando entender de onde saiu isso. Vou ter que desenhar que nunca nem vi essa moça? Educadinha você, hein, mocinha”, disse ele.

MC Loma escolheu não revelar a identidade do pai da criança, já que ele não é presente na criação da menina. A cantora chegou a dizer que foi “humilhada” ao contar que estava grávida.

“Não é presente, não presta, me humilhou quando eu falei que estava grávida. Os amigos dele diziam que ele estava com vergonha, me pediu para não contar para ninguém”, contou ela durante participação no PodCast, em novembro do ano passado.

