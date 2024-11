Amigo de Liam Payne e dois funcionários de hotel são presos por envolvimento na morte do cantor

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2024 - 22:42 Para compartilhar:

Um amigo do cantor Liam Payne e dois funcionários do hotel Palermo, onde o cantor morreu, foram presos pela polícia da Argentina por suspeita de envolvimento na morte do ex-One Direction. Segundo informações do La Nación, os dois empregados detidos são suspeitos de oferecer as drogas usadas por Liam antes de sua morte e o amigo foi preso por ter “abandonado” o cantor.

O amigo detido teria se apresentado como empresário do cantor e “acompanhava o artista diariamente” durante sua estadia no país. Ele não teria informado a família do artista de que ele teve uma recaída e que estava passando por uma crise. Ele tinha sido procurado pela polícia após a morte, por meio de um número providenciado pelo hotel.

No entanto, ele não atendeu às ligações. O amigo teria tentado ser uma testemunha do caso. No entanto, funcionários do hotel disseram que não o viram no momento da morte do cantor. Ele pode passar de dois a seis anos na cadeia.

Os presos vão responder por “abandono de pessoa seguido de morte, fornecimento e facilitação de entorpecentes”, segundo um comunicado do escritório do promotor Andres Esteban Madrea. As informações são do site do canal de notícias Sky News.

A polícia também cumpriu nove mandados de busca e apreensão em residências onde foram apreendidos nove celulares, três computadores, dois drives e um pote de maconha. Foram também analisadas mais de 800 horas de vídeos de câmeras de segurança, das estradas e dos conteúdos que estavam no celular de Liam, que morreu aos 31 anos.

Nas buscas feitas no quarto onde o ex-One Direction estava, a polícia encontrou, além de bebida alcoólica, medicamentos como clonazepam, que é usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico.

Após a morte, foi feito um exame toxicológico, que identificou a presença de cocaína, crack e outras drogas no organismo do cantor, que, de acordo com relatório, “não estava totalmente consciente” no momento da queda do terceiro andar do hotel. A causa da morte de Liam foi o impacto que o seu corpo teve no chão. Ele sofreu politraumatismo e hemorragia interna e externa.