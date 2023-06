Amigo de famosos, empresário e cupido: saiba quem é o padrinho da filha de Neymar

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 26/06/2023 - 16:47 Compartilhe

A filha de Neymar e Bruna Biancardi já tem um padrinho de batismo definido. Durante o chá revelação da criança que aconteceu no último sábado (24), na mansão do jogador, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o casal convidou Léo Venditto para batizar a herdeira. Léo compartilhou o momento em suas redes sociais.

“Momento em que recebi o melhor convite da minha vida! Dindo já ama muito e vai cuidar como nunca dessa pequena. Amo muito vocês três”, escreveu ele no post.

A IstoÉ Gente foi procurar saber mais de Léo Venditto e te conta abaixo!

Quem é Léo Venditto?

Léo Venditto é empresário de marketing esportivo e sócio de bares, restaurantes e uma empresa de eventos. Ele também foi o cupido que uniu Neymar e Bruna. Em seu perfil no Instagram, ele tem mais de 80 mil seguidores onde compartilha várias fotos ao lado do amigo bilionário.

Além de ser parça de Neymar, Venditto também é amigos de diversos famosos, como Gabriel Medina, Caio Castro, Thiaguinho, entre outros.

