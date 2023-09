Amigo de Chico Moedas, Casimiro comenta fim do romance: ‘Não é marketing, ele fez merd*’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2023 - 8:33 Compartilhe

O famoso streamer, influenciador e apresentador Casimiro Miguel, mais conhecido como Casimiro, é um grande amigo de Chico Moedas, e nas redes sociais, ele comentou sobre o fim do namoro do amigo com Luísa Sonza, negando qualquer possibilidade de que o término tenha sido uma ação de marketing.

“Tem uma galera na internet que vive uma realidade muito louca, de teorias da conspiração, marketing e tal…”, começou. “Não é marketing, não. O Chico fez merda”, complementou Casimiro em uma de suas lives.

Casimiro também destacou que o amigo está triste com todo esse episódio: “Ele está triste, chateado. Sabe que foi babaca. Simples assim. A gente pouco conversou sobre o assunto. O que eu soube, a Anna Beatriz me falou, a repercussão também”.

“Ele fez merda, acho que sabe disso, e é isso, não tem muito mais o que resenhar em cima disso. Acho que foi resolvido da maneira que foi e é isso. Não sei se a galera ficaria satisfeita com a minha versão da parada pois foi tudo muito rápido para todos nós”, completou.

Ainda em sua live, Casimiro esclareceu que Chico Moedas não deixou as redes sociais, esclareceu que as contas foram derrubadas e que ele chegou até a perder o número de telefone.

“Hoje eu não falei com o Chico direito, ele perdeu o whatsapp pois vazaram o número dele. Quando Ana Beatriz me acordou de manhã falando que Luisa estava na Ana Maria a mensagem nem chegou”, disse.

“O Instagram ele perdeu, não desativou, ele recebeu tanta denúncia que caiu. Eu não gostaria de ser porta-voz desse vagabundo, mas estou sendo aqui: ele não tem outra conta. Ele está só esperando a conta dele voltar, pois foi derrubada”, concluiu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias