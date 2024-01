Amiga de Vanessa Lopes revela como a ex-BBB está após desistência do reality

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/01/2024 - 11:11 Para compartilhar:

A influenciadora Priscila Caliari, amiga da também influenciadora Vanessa Lopes, deu detalhes de como está a influencer após a desistência do Big Brother Brasil 24. Vanessa apertou o botão da desistência do programa na última sexta-feira, 19, após seu comportamento ter preocupado os participantes do BBB e o público.

“Quando a Vanessa entrou no Big Brother, eu falei que o Brasil ia ver que ela não merecia o ‘hate’ que ela tinha”, começou Priscila em stories publicados no Instagram. “Infelizmente, vocês conseguiram ver o outro lado, que é o que acontece quando a internet pega alguém ‘para Cristo'”.

A influenciadora citou “ataques em massa” que a amiga recebia “do nada” e notícias falsas que envolviam o nome de Vanessa e geravam ondas de ódio. Priscila comemorou a escolha da influencer em desistir do reality. “A melhor coisa que ela fez foi apertar aquele botão”, comentou. Segundo ela, Vanessa está bem, com a família e recebendo os cuidados de que precisa. “Fica aí de alerta para a gente cuidar da nossa ‘cabecinha’ e ter cuidado com a do outro, porque o que você diz afeta, e muito, o psicológico do outro, a vida do outro”, finalizou.

Desistência

Na tarde da última sexta-feira, Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 24. Depois de apertar, Vanessa afirmou: “Estou aliviada, sei quem eu sou, não quero que ninguém seja cancelado e era o que precisavam em um programa desse. Me leram, sou sincera demais. Óbvio que vou ver coisa na parede, esse programa foi baseado em mim”.

Antes da desistência, a sister estava sentada na sala com alguns companheiros de confinamento. Ela revelou o desejo de desistir, mas foi impedida por Nizam. “Por favor, não, por mim”, disse o brother, amigo da influenciadora. “Pelo amor de Deus, não faz isso”, completou MC Bin Laden.

Depois, ela aparentou ter desistido da ideia, mas, após alguns minutos, levantou e apertou o botão. “Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”, disse.

As atitudes da influenciadora haviam dividido a web na quinta-feira, 18. Enquanto algumas pessoas julgaram que Vanessa estaria fazendo “um personagem”, outros demonstraram preocupação pela saúde mental da Sister.

Durante a última festa do programa, ela havia ficado sozinha no quarto e começou a confabular sobre o jogo, afirmando que seria como a protagonista do filme Jogos Vorazes. Mais tarde, desconfiou de MC Bin Laden que, até então, era seu aliado, e ainda afirmou que queria disputar o paredão com ele. Ela também inferiu que a produção do programa estaria conspirando contra ela, e que Beatriz e Alane seriam atrizes contratadas, e não participantes do reality.

