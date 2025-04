Amiga de Preta Gil mostra cantora durante internação em São Paulo

Amiga de Preta Gil, a empresária Malu Barbosa compartilhou neste domingo, 13, uma atualização sobre o estado de saúde da cantora. Em foto postada no Instagram, Preta aparece deitada na cama do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com aparência serena.

“Para quem está perguntando por ela, está aqui maquiada comendo açaí”, escreveu Malu, repostando um story do influenciador Gominho, que também está acompanhando a artista durante a internação.

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, Preta foi transferida do Rio de Janeiro para São Paulo em 6 de abril em uma UTI aérea. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, a cantora segue estável, mas ainda sem previsão de alta.

Em recente participação no programa Domingão com Huck, Preta revelou que o próximo passo de seu tratamento deve ser feito fora do Brasil. “Entro em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, afirmou. No entanto, segundo Flora Gil, madrasta da artista, a viagem ainda não tem data definida.