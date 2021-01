Amiga de Nego do Borel, Anitta fala sobre polêmica: ‘Não passo a mão na cabeça’

Anitta se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Nego do Borel e Duda Reis, que diz ter descoberto uma série de traições do ex-noivo. A cantora postou em seu Twitter e disse que não irá ‘passar a mão’ na cabeça dele.

“Não passo a mão na cabeça de amigo que fez besteira só porque amo. Meu papel já fiz há tempo e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações. Assim sempre será. Boa noite”, foi direta em publicação na rede social.

Anitta também já viu o seu nome envolvido em uma outra polêmica com Nego. No ano passado, os dois apareceram em fotos quentes. Na ocasião, Nego falou que Duda sabia das fotos e que tinha aprovado.

Duda comentou sobre o caso em um comentário e disse que sempre pôde contar com Anitta. “Ela desde sempre esteve comigo. Sempre me perguntou se eu precisava de ajuda e sempre estendeu a mão pra mim. Tivemos conversas lindas e que abriram muito meus olhos, só eu e ela. Ela é uma mulher surreal, sempre nos demos muito bem e sobre as fotos, ela que estava fazendo o trabalho dela! Quem pediu pra tirar foto com ela pra postar Instagram foi ele. Quando ele postou, ele realmente não me avisou e postou de ‘surpresa’, porque estávamos brigados pelas atitudes dele”, começou Duda.

“Anitta foi a primeira pessoa a me mandar mensagem perguntando se eu sabia, e eu precisei falar, sobre pressão, que sabia. Mas não, eu fui pega de surpresa no dia e eu não achei a postura dele respeitosa, e sim, ele postou num momento ruim e foi extremamente desrespeitoso comigo. Já a Larissa, sempre solícita e do meu lado, perguntando se eu sabia e que se eu não soubesse, ela jamais compactuaria com isso! @anitta você é fora da margem!”, finalizou Duda.

Entenda o caso:

Na última terça-feira (12), vazaram áudios da influencer Lisa Barcelos falando que ela tinha ficado com Nego enquanto ele era noivo. Mais tarde, para a coluna do Léo Dias, Lisa confirmou, mas disse que “não errou sozinha”.

Nos Stories, Duda começou a expor outras possíveis traições do cantor e chegou a aparecer chorando ao falar do relacionamento com Nego do Borel, dizendo que era abusivo.

