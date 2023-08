Amiga de Marquezine, Shantal Verdelho rebate críticas por confraternização com Bruna Biancardi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2023 - 2:50 Compartilhe

Nesta terça-feira, 1, Shantal Verdelho usou o Instagram para posar ao lado de Bruna Biancardi, namorada de Neymar. A influenciadora, então, recebeu alguns comentários de internautas questionando a aproximação com a atual do atacante, já que ela é amiga de Bruna Marquezine, ex do jogador.

“Ela não era best da Marquezine?”, alfinetou uma seguidora, nos comentários da publicação de Shantal.

“Sim, amore, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bem-vinda ao mundo dos adultos”, rebateu.

Irritada, a esposa de Mateus Verdelho ainda justificou-se novamente. “Ser amiga de uma não quer dizer que não é amiga de outra. Cuidado só pra não criar rivalidades entre mulheres, às vezes esse tipo de comentário cria uma briga, sabia?”

No post original, a influenciadora revelou que a tarde havia sido pautada por conversas sobre maternidade.

Veja:

