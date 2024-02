AMG Cup 2024 começa neste fim de semana, com estreia de carro da EntrePay e Motor Show

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 25/02/2024 - 11:58 Para compartilhar:

Realizada desde 2011 e exclusivamente em solo brasileiro, a AMG Cup Brasil, que já foi conhecida como Mercedes-Benz Challange, vai iniciar a temporada 2024 neste fim de semana, entre 24 e 25 de fevereiro, com a etapa 1 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre as novidades para este ano estão a nova pista de Raceville Speed Club (em Brotas, Joinville, SC) e a entrada da GT4 AMG – além da C300 Cup e CLA Cup. Ao todo, serão nove etapas, com calendário até o final do ano, sendo que a maioria das disputas ocorre na cidade de São Paulo, no Autódromo de Interlagos (veja abaixo).

Patrocínio

Para este ano, a EntrePay e a Motor Show vão patrocinar o carro de Gulherme Franceschini, 25, que vai estrear na categoria e correr na C300. O piloto, que corre de kart desde os 11 anos, é filho de Roberto Franceschini, um dos pioneiros da Stock Car no Brasil.

“Foi uma decisão fácil de ser tomada. Um dos pilares da Entre é o investimento em jovens talentos, que junto com profissionais experientes, formam um time de negócios imbatível. Guilherme é rápido e representa o novo, em um esporte de equipe. O automobilismo, assim como a Entre, é time”, diz Antonio Freixo, o Mineiro, CEO da Entre Investimentos.

E completa: “Estamos bastante empolgados com essa etapa e torcendo muito por ele e por sua equipe”.

Gulherme Franceschini

Para Franceschini, a parceria com a Entre deve marcar um ano redentor para o piloto, que quase ficou de fora da temporada deste ano. No final de 2023, ele passou quase 30 dias internado com um quadro grave de tuberculose, tendo 90% do pulmão comprometido, e acreditava que não conseguiria se recuperar a tempo.

“Mas acabei me recuperando muito rápido e a primeira coisa que fiz, assim que saí do hospital, foi reservar meu carro na Mercedes, antes mesmo de saber se conseguiria um patrocínio”, diz.

E completa: “Já tem alguns anos que tento entrar nessa categoria e é uma conquista enorme poder correr o campeonato inteiro nela, depois das provações que passei em 2023”, conta Franceschini, que agora irá pilotar um modelo C300.

Programação Etapa 1 – Interlagos

Confira abaixo a programação completa do final de semana:

Transmissão

Os entusiastas poderão acompanhar as corridas ao vivo pela TV AMG Cup Brasil (YouTube).

Serviço

GT Series Cup, AMG Cup, Paulista de Automobilismo – 1ª Etapa

Local: Autódromo de Interlagos

Acesso: Portão 7 – Av. Autódromo, 1 – Interlagos, São Paulo – SP, 04792-110

Ingressos: arquibancada (gratuita); acesso ao box (R$ 200), válido para sábado, 24, e domingo, 25, com entrada no boulevard; Paddock Club (R$ 800), válido para domingo, 25, com acesso ao boulevard, open bar, buffet e atrações exclusivas.

