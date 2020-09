Americanos têm mais dinheiro do que nunca graças a ajudas oficiais

A renda das famílias americanas atingiram um recorde histórico no segundo trimestre, graças ao crescimento de suas contas bancárias devido à ajuda do governo federal para enfrentar a crise do coronavírus, de acordo com um estudo publicado segunda-feira pelo Federal Reserve.

No total, as famílias americanas e organizações sem fins lucrativos arrecadam cerca de 119 trilhões de dólares, de acordo com dados de abril a junho, o nível mais alto registrado por esta medição.

No primeiro trimestre, devido à pandemia, o número caiu para 111 milhões. No terceiro trimestre, com alguma ajuda já cortada desde o início de agosto, os números podem cair novamente.

O governo federal alocou trilhões de dólares desde o final de março para ajudar as empresas e famílias a lidar com as consequências da crise do coronavírus.

Veja também