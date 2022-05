Americano entra no Guinness por comer Big Mac todos os dias durante 50 anos

O americano Don Gorske possui uma grande paixão: o sanduíche Big Mac, da rede McDonald’s. Nesta terça-feira (17), o Guinness Book, o livro dos recordes, autenticou o terceiro recorde de Don, que completou 50 anos comendo o lanche todos os dias, sem pausa. As informações são do site UOL.

O feito foi divulgado pelo próprio Guinness Book. A aventura de Don começou no dia 17 de maio de 1972, quando ele comeu os primeiros lanches da rede.





“Eu dirigi direto para o McDonald’s, comprei meus primeiros três Big Macs, voltei para o carro e os comi. Naquele momento, eu disse: ‘Eu provavelmente vou comer isso para o resto da minha vida’. Joguei as caixas no banco de trás e comecei a contá-las a partir do primeiro dia”, afirmou o americano do estado de Wisconsin.

Nos anos 70, ele conta, chegou a comer 9 Big Mac por dia, mas hoje fica apenas com dois. Além de guardar as caixas e marcar as datas, Gorske também anota tudo em um calendário que montou. Apesar do vício no sanduíche, Don afirma que está com a saúde em dia porque não come as batatas servidas e caminha quase 10 km por dia.

Em 1999, Don entrou pela primeira vez no Guinness Book ao se tornar a pessoa que mais tinha comido Big Mac no mundo. Em 2021, ele retornou ao livro, ao comer mais de 32 mil lanches ao longo da vida.