Americano é preso na Rússia acusado de espionagem

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/08/2023 - 18:55 Compartilhe

Um cidadão americano foi preso na Rússia acusado de espionagem por um tribunal desse país que enfrenta problemas geopolíticos com Washington, anunciaram várias agências da imprensa russa nesta quinta-feira (17).

Segundo a agência Interfax, Gene Spector, de nacionalidade americana mas com origem russa, declarou-se culpado e chegou a um acordo de colaboração com os investigadores.

Um crime desse tipo é condenado com penas de até 20 anos de prisão na Rússia.

A agência estatal Ria Novosti indicou que as autoridades judiciais classificaram esse caso como confidencial e que seus detalhes são desconhecidos.

Em setembro de 2022, Spector já havia sido condenado a três anos e meio de prisão por um crime de “corrupção” em um caso que afetava uma ex-assistente do ex-vice-primeiro-ministro russo, Arkady Dvorkovich.

Segundo a agência TASS, Spector nasceu e cresceu na Rússia antes de ir morar nos Estados Unidos, onde foi naturalizado. O preso presidia o conselho de administração do grupo empresarial russo Medpolimerprom.

Durante Nos últimos anos, vários americanos foram presos e condenados a penas severas por supostos crimes de espionagem ou de outro tipo na Rússia.

A jogadora de basquete Britney Griner foi condenada em dezembro do ano passado por tráfico de cannabis, enquanto o jornalista Evan Gershkovic, do The Wall Street Journal, é acusado de espionagem e está preso desde março.

bur/fjb/eb/cjc/dd/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias