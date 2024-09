Americano é encontrado quase 70 anos após sequestro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 15:55 Para compartilhar:

Graças a um teste de DNA online, um homem americano foi encontrado quase 70 anos após seu sequestro. Luis Armando Albino tinha apenas seis anos quando foi levado enquanto brincava em um parque com seu irmão em Oakland, na Califórnia.

No parque, Albino foi abordado por uma mulher que o havia prometido comprar doces, e essa foi a última vez que seu irmão mais velho, Roger, de dez anos, o viu por muito tempo.

De acordo com Roger, a mulher que levou a vítima usava uma bandana na cabeça e falava espanhol. O garoto foi levado para a Costa Leste dos Estados Unidos, onde passou a viver com um casal.

Durante os anos seguintes, Antonia Albino, mãe de Albino, continuou a procurar o filho e frequentou delegacias em buscas do paradeiro do menino até a sua morte, em 2005. Sua procura obteve resultados apenas 19 anos depois, após Alida Alequin, sobrinha da vítima, fazer um teste de DNA online “apenas por diversão”. Para a surpresa de todos, o teste obteve uma correspondência de 22% com um homem, que mais tarde descobriria ser seu tio.

Alida só conseguiu estabelecer contato com o tio em 2024, após buscas na Biblioteca Pública de Oakland onde encontrou fotos de Albino. A polícia foi contatada e conseguiu trazer Luis para Oakland, onde aconteceu o reencontro da família toda.