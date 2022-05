Americano é acusado de matar avô e mãe para ficar com herança milionária

Nathan Carman, de 28 anos, é acusado de matado o seu avô John Chakalos, 87, e depois a sua mãe, Linda Carman, para ficar com uma herança de US$ 42 milhões (cerca de R$ 215,4 milhões). Os dois assassinatos ocorreram nos anos de 2013 e 2016, nos estados americanos de Connecticut e Vermont. As informações são do UOL.





Segundo os promotores federais, Nathan passou um período com o avô em sua casa em Windsor, Connecticut. Nesse período, ele descobriu que o homem possuía uma fortuna por ter construído e alugado casas de repouso.

Em 2013, ele matou o avô com dois tiros de rifle enquanto ele dormia. Com a morte de John, as quatro filhas, incluindo Linda Carman, receberam uma herança de US$ 42 milhões. O homem também deixou US$ 550 mil (cerca de R$ 2,8 milhões) para o neto.

“Depois que Nathan Carman matou John Chakalos, e como parte de seu plano para encobrir seu envolvimento no crime, ele descartou o disco rígido de seu computador e a unidade de GPS que estava em seu carro na noite do assassinato”, disse os promotores.

Ao passar por problemas financeiros, Nathan se mudou para Vermont e chamou a mãe para uma viagem de pesca. Mas, antes disso, ele persuadiu Linda a designá-lo como seu beneficiário da herança.

No dia 18 de setembro de 2016, mãe e filho embarcaram no barco de Nathan, que ele havia fraudado para afundar.

Oitos dias depois, a Guarda Costeira encontrou Nathan flutuando em uma jangada.

Depois, ele teria mentido aos policiais ao afirmar que a mãe havia desaparecido.

As tias do rapaz suspeitam que ele esteja envolvido na morte do avô e da própria mãe. Ele negou.

Mesmo assim, ele foi acusado pelas duas mortes. Nesta quarta-feira (11), o Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Rutland, Vermont, indiciou Nathan. Caso ele seja condenado, pode pegar prisão perpétua.