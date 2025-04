Americano de origem latina doa obra ‘extraordinária’ ao Tate Modern

O museu Tate Modern de Londres recebeu, nesta quinta-feira (3), “uma das doações mais importantes de sua história atual”, uma obra de Joan Mitchell que foi doada pelo empresario americano de origem cubana-argentina, Jorge M. Pérez.

“Iva”, um tríptico de seis metros de comprimento pintado em 1973 por esse ícone do expressionismo abstrato americano, “é um dos presentes mais preciosos que recebemos nas últimas décadas”, disse à AFP a diretora da Tate, Maria Balshaw.

O museu não quis revelar o valor deste “presente extraordinário”, limitando-se a dizer que custa “vários milhões” de dólares.

“Muitos museus importantes nos Estados Unidos têm Joan Mitchell em sua coleção. Isto [a doação] permite expor a arte americana a um público europeu”, disse Jorge M. Pérez.

O trabalho de Joan Mitchell (1925-1992) “não foi reconhecido como deveria durante décadas, como aconteceu com muitas mulheres associadas” ao movimento do expressionismo abstrato, destacou a diretora do Tate Modern.

O bilionário Jorge M. Péres, que nasceu em Buenos Aires há quase 75 anos, filho de pais cubanos, e que viveu na Colômbia antes de se mudar para Miami em 1968, é um empresário do setor imobiliário e colecionador de arte.

cla-psr/mb/jmo/aa