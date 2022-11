Americanas vê demanda por eletrônicos estável em outubro após fraqueza no 3º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/11/2022 - 13:41 Compartilhe

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – A Americanas não enxergou mudanças na demanda por produtos eletrônicos em outubro, disse um diretor da empresa nesta sexta-feira, após fraqueza de vendas no segmento terem impactado o resultado do terceiro trimestre da varejista, diculgado na noite da véspera.

“Em relação às categorias de eletrônicos, não percebemos grande diferença no comportamento do consumidor em outubro… o que já era esperado”, disse Marcio Cruz, diretor que comanda a plataforma digital da empresa, a analistas.

A Americanas teve prejuízo líquido de mais de 200 milhões de reais no terceiro trimestre, diante de queda nas vendas, em especial de eletrônicos, e após adotar estratégia mais conservadora para preservar rentabilidade. O balanço também foi pressionado por alta de juros, que pressionou o resultado financeiro.

Apesar disso, as ações da companhia, que chegaram a cair mais cedo, subiam 1,4% no início da tarde desta sexta-feira, a 12,81 reais cada, em dia positivo para o Ibovespa, que saltava 2%. O índice desabou mais de 3% na véspera por temor fiscal.

Há uma expectativa positiva do setor de varejo para as vendas no quarto trimestre, diante de eventos como Copa do Mundo, Natal e Black Friday. A Americanas disse no balanço na véspera que tem estoque preparado para a demanda do período.

Nas lojas físicas, a empresa registrou crescimento no conceito mesmas lojas em outubro, afirmaram executivos. O desempenho, disseram, foi puxado por vendas de produtos gerais, de preço médio mais baixo, enquanto o segmento de eletrônicos andou de lado.

Sobre a geração de caixa, Fabien Picavet, diretor de relações com investidores da Americanas, disse que a expectativa da companhia é positiva para o quarto trimestre, após consumo de caixa de 2,1 bilhões de reais no trimestre anterior.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias