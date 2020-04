Americanas vai custear o frete de 2 voos para buscar máscaras na China

O Ministério da Infraestrutura informou nesta terça-feira, 14, que fechou uma parceria das Lojas Americanas dentro da operação especial para trazer da China 960 toneladas de máscaras compradas pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, a empresa vai custear o frete dos dois primeiros voos, transportando 53 toneladas de máscaras cirúrgicas, correspondentes a 15 milhões de unidades.

“Duas aeronaves Boeing 777 da Latam devem decolar dia 19 de Guangzhou (China), fazem escala em Doha (Catar) e chegam dia 21 ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP”, diz o ministério, lembrando que serão necessários 40 voos para trazer toda a carga ao Brasil e distribuí-la aos Estados.

Apesar de as aeronaves da Latam serem para transporte de passageiros, haverá uma adaptação para trazer a carga também na cabine, além do porão. Para isso, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) editou resolução que permite o transporte de carga aérea na cabine de passageiros.

“Com essa aprovação, aeronaves que hoje estão sem demanda de passageiros poderão ser usadas para transporte de carga. A autorização se dá em caráter excepcional e temporário, desde que sejam seguidas algumas diretrizes de segurança exigidas pela Agência”, diz o ministério.

A pasta também explicou que, por questão de segurança, será concedido status de voo de Estado, com as prerrogativas de prioridade de pouso e decolagem. “O Minfra ainda busca outros parceiros privados dispostos a custear o frete de EPIs do Ministério da Saúde ao Brasil”, afirma.