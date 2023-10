Americanas suspende processo de prospecção para venda da fatia no Grupo Uni.co

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2023 - 21:30 Compartilhe

A Americanas informou nesta terça-feira, 3, que suspendeu, neste momento, o processo formal de market sounding, iniciado em maio, para prospecção de interessados na aquisição da participação da companhia no Grupo Uni.co, tendo em vista que as condições comerciais propostas não refletem o real valor do ativo.

Em comunicado ao mercado, a companhia informa ainda que se reserva o direito de responder a potenciais interessados e engajar em conversas que busquem condições mais atrativas que as indicadas e irá avaliar a possibilidade de retomar o processo organizado de market sounding em momento oportuno.

