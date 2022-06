Americanas S.A. lança “Americanas Entrega” e anuncia expansão da malha logística Marca representa a nova logística, 100% integrada após a combinação operacional, com portfólio completo de serviços logísticos

Após a criação de uma única companhia, resultado da combinação operacional de Lojas Americanas e B2W Digital, a Americanas S.A. reforça a integração de 100% da malha logística com o lançamento da Americanas Entrega, marca que passa a reunir 25 CDs, mais de 200 hubs e um portfólio completo de serviços de logística e distribuição. A logística é um dos pilares da estratégia de multicanalidade da companhia, que registrou crescimento de 27% nas vendas em lojas físicas e 20% no digital no primeiro trimestre de 2022. Com estoques unificados, malha integrada, base única de lojas atuando como hubs de distribuição e o uso de inteligência artificial no processo de entrega, a Americanas S.A. evoluiu para o patamar de 35% de entregas em até 3h (vs 14,3% no 1T21) e cerca de 60% do volume em 24h. Na estratégia para entregar a melhor experiência de consumo, estão programadas a abertura de dois novos CDs – nos estados do Pará e da Bahia -, o plano de aceleração de dark stores e a expansão de 50 microbases em favelas fora do eixo Rio-São Paulo até 2023.

“Para conectar todas essas pontas, a Americanas S.A. conta com uma gama de serviços e tecnologias, inteligência de dados e expertise logística para entregar tudo o que o cliente precisa, a toda hora e em qualquer lugar”, explica Welington Souza, diretor da plataforma de logística da Americanas S.A.. No portfólio de produtos da Americanas Entrega, a nova marca da logística da companhia, estão sete diferentes serviços:

• Americanas Entrega Padrão: solução de frete para sellers e marcas do ecossistema que facilita a gestão e a entrega dos produtos ao cliente final;

• Americanas Entrega Full: solução completa de logística oferecida aos sellers e marcas do ecossistema, incluindo o serviço de armazenagem de produtos de alto giro, gestão do estoque com

sinalização de reposição e frete da entrega aos clientes;

• Americanas Entrega na Loja: solução em que o cliente pode retirar suas compras em uma das lojas próprias da Americanas ou de parceiros cadastrados;

• Americanas Entrega na Agência: pontos de multisserviços que permitem a coleta de pedidos de sellers, retirada de pedidos e devolução de pedidos pelos clientes;

• Americanas Entrega Flash: solução de entrega mais rápida que utiliza a loja física (própria e de parceiros) como estoque para entregar maior conveniência aos clientes. Já são mais de 900 cidades que utilizam serviço ship from store;

• Americanas Entrega no Locker: lockers (armários inteligentes) que permitem a retirada de pedidos no local e no horário agendado, sem interação humana. São mais de 200 lockers instalados em postos de gasolina, farmácias, shoppings e estações de metrô em diversos estados;

• Americanas Entrega Direct: serviço B2B e sob medida, com soluções customizadas para cada modelo de negócio e baixo custo.

Novidades – A companhia irá inaugurar, no segundo semestre deste ano, dois novos centros de distribuição: um no estado do Pará e outro na Bahia, que terão capacidade para atender mais de 300 lojas nas regiões norte e nordeste do País. E na esteira das ações que contribuem para o avanço da estratégia ESG, a Americanas S.A. anuncia a expansão do Americanas na Favela. O programa, que inclui as favelas no mapa do e-commerce, levando também capacitação e geração de renda, vai ampliar seu alcance para mais de 50 microbases em comunidades até 2023. A iniciativa, lançada em abril de 2021, já entregou mais de 615 mil pacotes em sete comunidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.